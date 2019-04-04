Глобальное потепление может убить «морских друзей людей» в Австралии

Согласно новому исследованию ученых из Университета Лидса, повышение температуры океана на три градуса Цельсия может привести к исчезновению дельфинов в заливе Шарк на северо-западе Австралии.

Беспрецедентное повышение температуры океана в западной Австралии может серьезно повлиять на продолжительность жизни дельфинов, сообщает Новое Время со ссылкой на Weather.

Ученые из Университета Лидса установили, что с 2011 года в заливе Шарк неподалеку Австралии показатель выживания дельфинов упал на 12%, и с того времени не поднимался до нормального уровня.

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По данным исследования, причиной этого стало повышение температуры воды в заливе до 32 градусов Цельсия (на 2,5 градуса выше нормы). Из-за изменения температуры исчезла значительная часть морских водорослей, различные виды рыб и прочее биоразнообразие в заливе Шарк, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и занимает площадь около 13,6 тыс. кв. км.

Эксперты также узнали, что нагрев воды в заливе оказался менее опасным для дельфинов, которые ищут пищу в более глубоких частях океана.

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Биологи говорят, что негативное влияние от повышения температуры мирового океана сильно удивило их, и это может быть одной из серьезнейших проблем для нашего поколения.

«Повышение температуры воды будет происходить чаще в будущем из-за изменения климата. Это опасно не только для популяций морских млекопитающих в долгосрочной перспективе, но и для всей экосистемы океана», – рассказал изданию Science Daily профессор Цюрихского университета Майкл Крюцен.

Напомним, пару месяцев назад ученые из Университета Квинсленда заявили, что изменения климата привели к исчезновению рифовой мозаичнохвостой крысы Melomys rubicola, жившей на песчаном острове в северной Австралии.

Этот вид может быть первым из млекопитающих, которые погибли из-за глобального потепления.

Напомним, в Крыму массово гибнут дельфины из-за рыбацких сетей – уже нашли 16 трупов.

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