Геращенко предостерег Зеленского от разделения украинцев по языковому признаку

Политтехнологи в 2000-х годах позорно делили Украину по языковым признакам. Этого не стоит повторять во время выборов.

Об этом в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Антон Геращенко.

Господин Геращенко считает, что если мы хотим построить свободную и независимую Украину, то должны уважать все языки и все национальности, которые здесь проживают.

«Господин Зеленский как будущий служащий должен знать и уважать украинский язык, но как президент должен защищать все языки, как это сказано в Конституции», – отметил политик.

В частности он отметил, что очень много кандидатов в президенты и политологов делили Украину на части по языковым признакам.

По его словам, политтехнологи позорно поделили Украину на три сорта в 2004 году. Тогда велась борьба Януковича за Восток, а Виктора Ющенко – за Запад.

Напомним, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. В тот же вечер Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты. Далее в команде Зеленского заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график. Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсети, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским. И вот вчера, 3 апреля, команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе, и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!». В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский». «Общественное» готово организовать дебаты на НСК «Олимпийский», хотя туда еще никто не обращался с таким предложением. А вот ЦИК не соглашается пока с такой идеей – это будет агитация, а не дебаты. Несколько часов назад представитель Порошенко пригласил Зеленского в 9:00 в медпункт «Олимпийского» – на медэкспертизу.

Однако Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский». У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории «Евролаб» в 8 утра 5 апреля.

Согласно данным YouControl, лаборатория куда для сдачи анализов Зеленский пригласил Петра Порошенко, зарегистрирована в Великобритании, а одним из ее конечных бенефициаров является гражданин России Кириллов Алексей Алексеевич.

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