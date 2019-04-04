Европарламент принял газовую директиву против «Северного потока-2»

Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС, которая распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности «Северный поток-2», который Россия строит в обход Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе Европарламента, передает Общественное.

Для того, чтобы новое газовое законодательство вступило в силу, его еще должен одобрить Совет ЕС, а решение об этом должны опубликовать в официальном журнале Евросоюза.

Отметим, что новой газовой директивой предусмотрено, что поставщик газа и компания, обеспечивающая его транспортировку должны быть обособленными. Другими словами, Газпром должен был бы передать «Северный поток-2» в управление другой, не связанной с ним компании. Сама же эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только Газпрому, но и другим компаниям-поставщикам. То есть, Газпром не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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