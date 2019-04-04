Это не о женщине легкого поведения, а о порноактрисе: У Зеленского объяснили шутку про Украину

Шутка Студии «Квартал 95», которую произнес кандидат в президенты Владимир Зеленский, об Украине и порноактрисе, является совершенно неудачной, но она остается шуткой.

Об этом в эфире Общественного заявила Ирина Венедиктова, советник Зеленского по правовым вопросам.

«Я специально пересмотрела этот сюжет, который был в Юрмале... Там речь идет не о женщине легкого поведения, там было про порноактрису... Я считаю, что это совершенно неудачная шутка, но давайте останемся на том, что это была шутка», – сказала Венедиктова, комментируя шутку, которую Зеленский произнес во время концерта в Латвии в 2016 году.

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Сравнив Украину с порноактрисой из немецкого кино для взрослых, юморист сказал: «Она готова принять в любом количестве, с любой стороны».

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