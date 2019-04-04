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Новости » Мир 4 апреля, 2019, 8:54
Экс-кандидат на пост руководителя Европейской прокуратуры освобождена из-под надзора юридического

Высшая Кассационная палата Румынии отменила меру пресечения (юридический надзор) в отношении бывшего главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией, кандидата на должность руководителя Европейской прокуратуры Лауры Кодруци Ковеши.

Об этом проинформировал руководитель пресс-службы Национал-либеральной партии Ионел Данке, сообщает Укринформ.

«Мы приняли к сведению решение высшей инстанции об отмене меры пресечения в виде юридического надзора в отношении Лауры Кодруци Ковеши. Практически, судьи подтвердили необоснованность принятого ранее в отношении Ковеши меры пресечения», – отметил Данке.

По его словам, отныне Лаура Ковеши сможет свободно покидать территорию Румынии.

Ранее Специальное управление с допроса прокуроров вынесло вердикт об избрании в отношении Ковеси меры пресечения в виде юридического надзора. Согласно материалам дела, Ковеси обвиняется по двум статья Уголовного кодекса – получение взятки и создании организованной преступной группировки.

Лаура Ковеши возглавляла Генеральную прокуратуру Румынии, после чего была назначена главным прокурором Управления по борьбе с коррупцией. В середине 2018 года по инициативе министра юстиции Тудорела Тоадера она была уволена с этой должности и трудоустроилась в одном из подразделений Генеральной прокуратуры. Является кандидатом на пост главного европейского прокурора.

 
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ЕСРумынияновости мираЛаура Кодруц Ковеши
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2019-04-04 10:54 :55