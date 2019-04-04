Экс-глава внешней разведки озвучил возможный путь выхода из черноморско-азовского кризиса

В любой критической ситуации Дональд Трамп может остановить Путина, пригрозив ему тем, что последствия могут быть фатальными не только для Украины или Европы, но и для России и Кремля. Он может предложить остановиться, создать переговорную группу и выйти из кризисной ситуации.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он выразил убеждение, что заседание глав МИД стран НАТО в Вашингтоне стало мощным сигналом для России. Мол, это показало, что американцы могут влиять на РФ не только в военном, технологическом, но и в авторитетном плане.

«В любой критической ситуации Дональд Трамп может остановить Путина, пригрозив ему тем, что последствия могут быть фатальными не только для Украины или Европы, но и для России и Кремля. Он может предложить остановиться, создать переговорную группу и выйти из кризисной ситуации», – уверен военный.

Он подчеркнул, что в любой критической ситуации лидеры государств будут действовать именно так – используя крайние модели коммуникации.

«Этот механизм действует в международной практике очень эффективно. Например, они использовались между Эрдоганом и Путиным, Трампом и Ким Чен Ыном. Впрочем, применяли эти механизмы, когда была реально критическая ситуация», – рассказывает Николай Маломуж.

По его словам, для применения этого механизма сначала необходимо соглашение на уровне лидеров государств, которые договариваются о создании совместной дипломатической группы вместе с представителями сектора спецслужб.

«Это практика сотен конфликтов и глобальных противостояний. В связи с этим не происходили войны. Зато, когда этого не было, войны не только были разрешены, но и приобрели всеобъемлющего характера», – отметил экс-глава Службы внешней разведки.

Кроме того, он отметил, что такая же стратегия была предложена в Вашингтоне в отношении Северной Кореи, хотя изначально планы были совсем другими.

«Сначала была тема наносить глобальные удары. Шла речь о том, что она будет обязательно задействована, если КНДР запустит ракеты по Южной Корее, Японии или США. Впрочем, впоследствии перешли к другому инструмента – механизма, который формируется за счет эффективной работы на высших политических уровнях», – резюмировал Маломуж.

Напомним, представительница США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Североатлантический альянс планирует гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив.

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