Дебаты не на «Общественном» должны оплачивать сами кандидаты, – Магера

За счет государства телевизионные дебаты должны состояться на базе «Общественного». Любые другие дебаты похожего формата в период агитации могут устраивать только теле - и радиоорганизации, а не сами кандидаты. В таком случае два претендента должны все согласовать и оплатить процесс из собственного фонда.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» заявил заместитель председателя ЦИК в 2007-2018 годах Андрей Магера.

«Закон о выборах в Украине, в 62 статье, определяет порядок проведения телевизионных дебатов между кандидатами на пост президента. Они могут состояться до начала второго тура, за счет государственных средств», – говорит Андрей Магера.

Согласно закону дебаты должны состояться на базе «UA:Общественное», отмечает экс-заместитель головы ЦИК.

«Определенным в законодательстве есть и эфирное время: между 19 и 21 часами. В постановлении ЦИК говорится о дебатах с 20 до 21 часа. В общем, они должны непрерывно продолжаться, по меньшей мере, шестьдесят минут. Есть постановление ЦИК №472 от 5 мая 2014 года. В ней определен и четкий промежуток телевизионных дебатов и общие принципы. Техническую сторону организовывает, непосредственно, «UA:Общественное»», – объясняет Андрей Магера.

Мы можем где проводить политические дебаты: на стадионе, на кладбище, в синагоге. И для этого в Украине есть «UA:Общественное» и правила для кандидатов на пост президента, подчеркивает эксперт.

«Телевизионные дебаты должны состояться на базе «Общественного», за счет государственного кошту Украины. Любые другие дебаты похожего формата могут устраивать только теле - и радио организации, а не сами кандидаты. В таком случае два претендента имеют все согласовать и оплатить процесс за счет своих предвыборных фондов», – рассказывает Андрей Магера.

Дебаты не могут проводиться вне периода предвыборной агитации, обращает внимание Магера.

«Только после того, как ЦИК установит результаты голосования 31 марта, на следующий день, у нас начинается предвыборная агитация», – добавляет Андрей Магера.

Напомним, в ЦИК считают, что на «Олимпийском» выйдут не дебаты, а предвыборная агитация.

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