Дебаты на стадионе: Для силовых провокаций будет достаточно и 50 человек, – Балабан

Дебаты между кандидатами в президенты, которые могут состояться на НСК «Олимпийский», потенциально опасны. Ведь, среди 70 тысяч мирных зрителей может быть от 10 до 50 подготовленных человек, которые начнут беспорядки.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK высказал кандидат политических наук Ростислав Балабан.

«Мы пока не знаем, какие сценарии расписываются в двух штабах кандидатов в президенты. Но хочу подчеркнуть: для того, чтобы осуществить провокацию даже среди 70 тысяч мирных зрителей достаточно лишь от 10 до 50 подготовленных человек. Именно они смогут разыграть определенный сценарий и, даже, никто не поймет, кто его запустил», – сказал Балабан.

По его словам, такой сценарий даст возможность предъявить действующему Президенту, «до чего же он довел столицу Украины».

«Беспорядок в центре Киева будет элементом опасности и опасения для всех. Ведь, когда концентрируется в одном месте 70 тысяч человек, не понятно, они пришли слушать дебаты двух кандидатов, или стадион. Поэтому не стоит исключать и летальные случаи», – отметил Балабан.

Он подчеркнул, что в Украине стоит остерегаться опасностей, особенно в людных местах. Ведь, враг не дремлет.

«В спокойном государстве, например Швейцарии, пожалуй, мы бы и не думали об опасности. Но в Украине, действительно, надо это учитывать, потому что я не думаю, что полиция сможет обеспечить. Если же все-таки решат их проводить на стадионе, то рационально и ради Украины надо будет объединить усилия штаба Порошенко, штаба Зеленского и Национальной полиции», – считает Балабан.

Напомним, действующий глава государства и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

А в Центральной избирательной комиссии заявили, что предложенные кандидатами на пост Президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах Президента Украины» теледебатами.

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