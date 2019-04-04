Боевики на Донбассе стреляют из запрещенного оружия. Обошлось без потерь

3 апреля боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток») дважды обстреляли украинских военных: «из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкого; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединского. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник осуществил четыре обстрелы: - дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм – возле села Крымского; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганского; из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станицы Луганской».

Потерь среди военных нет.

«На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов. Также обезврежена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», – добавили в пресс-центре ООС.

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