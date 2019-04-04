Авиакатастрофа Boeing 737 в Эфиопии: Пилоты действовали согласно инструкции

Члены экипажа Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился в Эфиопии, действовали строго по инструкции.

Об этом сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес со ссылкой на доклад по предварительным данным расследования, пишет BBC, информирует НВ.

«Экипаж неоднократно выполнил все рекомендованные производителем процедуры, но так и не смог вернуть контроль над авиалайнером», – сказала она.

Вместе с тем, в Ethiopian Airlines заявили, что самолет перед катастрофой перешел в пикирование, и исправить ситуацию оказалось невозможным.

«Расследование будет продолжаться, будет выполнен более детальный анализ того, что произошло, и мы продолжим в полном объеме сотрудничать с группой, изучающей обстоятельства крушения», – отметили в компании.

По словам министра транспорта Эфиопии, специалисты, которые занимаются расследованием, рекомендовали производителю лайнеров провести проверку системы управления самолетом.

Могес добавила, что сенсоры лайнера не выходили из строя. Признаков проблем, которые могли быть вызваны столкновением в воздухе с другим объектом, не обнаружили.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о «трудностях» и спрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофе погибли 189 человек.

После последнего инцидента президент США Дональд Трамп объявил о приостановке полетов самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9.

Минтранс США и ФБР начали расследование в отношении процесса сертификации самолетов.

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