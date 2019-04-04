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Новости » Политика 4 апреля, 2019, 0:44
Армия поддержала действующего Президента, – заместитель министра

В армии Петр Порошенко победил. Военнослужащие продемонстрировали большой процент поддержки действующему президенту.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

«В армии Петр Порошенко победил. Военнослужащие продемонстрировали большой процент поддержки действующему президенту. И были люди, которые искренне голосовали за Гриценко, Смешко, Зеленского», – говорит Юрий Грымчак.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины обращает внимание на американскую модель выборов.

«Американцы разработали математическую модель выборов. Они признали, что наши выборы, пожалуй, впервые за всю историю модели, попали под сто процентов демократичности», – отмечает Юрий Грымчак.

Армия голосует так, как это делают люди, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

«Армия поддержала действующего президента. Я не хочу, чтобы в мою страну пришел хаос. Потому что в тот момент, когда Янукович сбежал, полиция и армия были никакими. Этим воспользовалась РФ. Я не хочу, чтобы моя страна была снова слабой, ведь во главе государства может стать человек, который плохо понимает хотя бы разницу между ООС и ССО», – комментирует Юрий Грымчак.

Напомним, представители украинской интеллигенции обратились к гражданам с призывом не отдавать свои голоса за Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

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выборы ПрезидентаЮрий ГрымчакИгра Z огнемновости Украиныновости политикиВСУ
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2019-04-04 03:33 :49