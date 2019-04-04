Американские астрономы впервые увидели уникальное явление возле черной дыры

Радиотелескоп VLA получил первые четкие «фотографии» бублика из материи, которая окружает одну из двух сверхмассивных черных дыр в центре галактики Лебедь A.

Его открытие подтвердило теорию о «едином» происхождения всех типов квазаров, пишут ученые в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters, передает Depo.ua.

«Нас радует то, что мы наконец смогли увидеть объект, в чьем существовании мы были давно уверены. Для более точного определения формы и состав этого «бублика» нам придется провести новые наблюдения. Например, телескоп ALMA составит карту распределения пыли внутри него», – рассказывает Крис Каріллі из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро.

Как сегодня считают астрономы, в центре каждой галактики обитает сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает раскаленный газ и пыль с диска акреции – кольцеобразного скопления материи, непосредственно вокруг нее. Часть этого газа и пыли выбрасывается черной дырой в виде джетов, тонких пучков газа, разогнанные почти до скорости света и выделяют большое количество энергии в виде света и рентгена.

Теоретические расчеты показывают, что черная дыра и диск акреции, в свою очередь, должны быть окружены своеобразной «шубой», очень плотным и толстым «бубликом» из газа и пыли, который мешает распространению излучения джета и кольца пыли.

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