Активисты зафиксировали в Киеве факт подкупа избирателей в пользу Тимошенко, – СМИ

Киевские активисты требуют тщательного расследования подкупа избирателей людьми Юлии Тимошенко.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал политический эксперт Алексей Вороненко, сообщают «Украинские новости».

Воронко отметил, что киевские активисты направили ему несколько видео доказательств подкупа избирателей людьми Тимошенко.

«На первом видео люди выходят с конвертами из районного штаба «Батькивщины» и перечисляют деньги. На втором – внутри помещения мы видим агитационную продукцию за кандидата Тимошенко и символику «Нового курса Тимошенко». Там также были списки с фамилиями и суммами, кто сколько заработал. Некоторые уже успели получить деньги и поставить подпись, другие – еще нет», – отметил политический эксперт.

По его словам, активисты вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт подкупа.

«По вызову активистов даже приехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факты подкупа. Как по мне, то доказательств более чем достаточно. Поэтому я как киевлянин требую от правоохранительных органов дать правовую оценку и отреагировать на беззаконие. Если люди Тимошенко занимались подкупом (а судя по видео, так и было), то они должны понести наказание в соответствии с законодательством», – продолжил Алексей Вороненко.

Он считает, что правоохранительные органы обязаны проинформировать и общественность о ходе расследования.

«Все украинцы должны знать «героев» в лицо. И то, на сколько лет должны сядут за решетку», – подытожил Алексей Вороненко.

Напомним, в КИУ нашли «скромных» кандидатов – политики «забыли» вписать средства, потраченные на «джинсу» и агитаторов.

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