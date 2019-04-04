А готовы ли вы к доллару по 100? – Грымчак о МВФ и выборе украинцев

Ради будущего стоит задать себе вопрос: «хотели бы вы, чтобы главой вашего родного города был Владимир Зеленский?».

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Юрий Грымчак.

«В этом году мы должны погасить внешних заимствований на сумму 12, 7 млрд долларов. С начала года два уже выплатили. Самый пик придется на 2020 год. Будет ли МВФ сотрудничать со страной, где президент... знаете, у меня иногда впечатление, что Зеленский даже плохо понимает, что такое МВФ», – говорит Юрий Грымчак.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины отмечает: МВФ – это агентство, в котором очень хорошо умеют считать.

«Фонд заинтересован в том, чтобы просчитать, как и куда будут возвращаться деньги», – комментирует Юрий Грымчак.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины прогнозирует, как будет выглядеть государство под руководством Владимира Зеленского.

«Вы готовы, чтобы такой человек, как Зеленский, стал руководителем вашего города? Страна может потерять управление, а доллар подскочить до ста гривен. Я занимаюсь инвестициями. Потратил два года, договорился, а теперь, на сегодняшний день, принятые решения приостанавливаются. Мне кажется, что ради будущего стоит задать себе вопрос: «хотели бы вы, чтобы главой родного города был Зеленский?» – говорит Юрий Грымчак.

Напомним, Юрий Грымчак считает, что с 2015 года был массовый вброс российской пропаганды с целью доказать, что Петр Порошенко – олигарх, виновен в войне и на ней наживается.

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