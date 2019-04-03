Зеленский относится к дебатам, как к разминке в КВН, – эксперт

Владимиру Зеленскому стоит опасаться самого себя. Его враг – это отсутствие опыта, к дебатам он относится, как к разминке в КВН.

Об этом в эфире информационно-аналитической программы «Комментарии» заявил политический эксперт Николай Давидюк.

«Зеленскому стоит опасаться самого себя. Он сам еще до конца не понял, какую игру играет. Быть кандидатом – круто, но играть роль президента – не получится. Придется работать президентом. Даже, если его лишат полномочий, и он будет британской королевой, которая завтракает овсянкой и периодически подписывает документы, это все равно выше, компетенции Зеленского», – говорит политический эксперт.

Во второй тур вышли кандидаты, главными врагами которых являются не соперники, а они сами, убежден Николай Давидюк.

«Порошенко сегодня – это наиболее антирейтинговый политик. Поэтому его самый большой враг – не Зеленский, а он сам. Враг Зеленского – это отсутствие опыта. Он к дебатам относится, как к разминки в КВН: «отстреливать», шутить и все. Реально он боится политических дебатов», — говорит эксперт.

Петр Порошенко хочет использовать дебаты не для дискуссий, а унижение и уничтожение конкурента, уверен Николай Давидюк.

«Каждый из кандидатов силен в своей сфере. Но я не думаю, что это оптимальный вариант, который заслужила Украина на пятый год после Майдана или на двадцать восьмой год независимости. К сожалению, мы до сих пор находимся в периоде трансформации», – считает политический эксперт.

К тому же и западных партнеров пугает «пустота» Зеленского, который вместо того, чтобы предложить программу, предлагает переводы своих фильмов на французском или немецком, говорит Николай Давидюк.

«До начала второго тура оба кандидата успеют только облить друг друга грязью», — комментирует политический эксперт.

Николай Давидюк отмечает: Зеленский попытается устроить перетоки голосов от Бойко, антирейтинг Порошенко, мобилизовать антисистемного избирателя и того, который очень оппозиционный. А Порошенко будет пытаться активизировать государственного избирателя, который видит в нем главнокомандующего и готов закрывать глаза на минусы.

«В любом случае, у Порошенко остается возможность принять участие в парламентский выборах. Третьим туром президентских выборов будут выборы в парламент», – добавляет политический эксперт.

Напомним, в Комитете избирателей заявили: неучастие в дебатах будет нарушением избирательного закона.

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