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Новости » Экономика 3 апреля, 2019, 15:11
Из Харькова и Одессы в Познань: Ryanair расширяет географию полетов из Украины в ЕС

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Avianews.com.

Как свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова – в 22:00, вылеты из Познани – в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

Авиабилеты Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю. Вылеты из Одессы – в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани – в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам. Минимальная цена авиабилетов Одесса-Познань начинается от 28 евро в одну сторону.

Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. На текущий момент анонсирована маршрутная сеть лоу-коста из Харькова включает Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы – Познань, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.
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