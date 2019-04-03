Влиятельный протоиерей РПЦ призвал «УПЦ МП» договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

Представителям так называемой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата нужно договариваться с вероятным победителем президентской гонки в Украине шоуменом Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказал 1 апреля в своем телеграмм-канале «Православная политика» известный протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин.

«Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков «европейского выбора» в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Новинского или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП – ред.)», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, Всеволод Чаплин отметил, что «надежды на все это не так много – Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского».

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов.

По состоянию на 23:50 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,84% протоколов в электронном виде. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.23% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%, Юрия Бойко поддержали 11,67%.

Таким образом, во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.

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