live
Aнонси
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
3 апреля, среда
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
3 апреля, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
4 апреля, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 3 апреля, 2019, 0:08
Влиятельный протоиерей РПЦ призвал «УПЦ МП» договариваться с Зеленским о назначении Бойко министром культуры

Представителям так называемой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата нужно договариваться с вероятным победителем президентской гонки в Украине шоуменом Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказал 1 апреля в своем телеграмм-канале «Православная политика» известный протоиерей Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин.

«Традиционалистам надо достигать договоренностей с лидером гонки. Требуя письменных гарантий прекращения гонений на каноническую Церковь, возвращения политэмигрантов и критиков «европейского выбора» в политику и общественную жизнь перед выборами в Раду, назначения министром культуры (он курирует религию) Юрия Бойко, Виктора Медведчука, Вадима Новинского или Василия Анисимова (председатель пресс службы УПЦ МП – ред.)», – сказано в сообщении.

Вместе с тем, Всеволод Чаплин отметил, что «надежды на все это не так много – Запад тоже будет чего-то требовать от Зеленского».

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов.

По состоянию на 23:50 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,84% протоколов в электронном виде. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.23% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%, Юрия Бойко поддержали 11,67%.

Таким образом, во второй тур, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Юрий БойкоРПЦ МПВладимир ЗеленскийУПЦ МП
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-03 05:38 :46