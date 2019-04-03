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Новости » Общество 3 апреля, 2019, 21:54
Владыка Епифаний: Украина должна создать Национальный пантеон героев

В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом.

Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает пресс-служба ПЦУ.

«Стена памяти» – это временная мера. В Украине следует создать глобальный Национальный пантеон памяти с собором и музейным комплексом, ведь память и молитва – это неразрывные вещи. Для павших молитва важна, без нее память будет неполной», – отметил митрополит Епифаний.

Он добавил, что в этом контексте Украине стоит брать как пример практику других стран, в частности Польши, которая на протяжении последних нескольких десятилетий провела серьезную работу по увековечению памяти национальных героев.
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пантеонновости Украинымитрополит Епифаний
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2019-04-04 00:22 :09