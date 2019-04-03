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Новости » Политика 3 апреля, 2019, 16:09
Верховный Суд вернул дело Савченко-Рубана в Киевский апелляционный суд

Верховный Суд вернул в Киевского апелляционного суда обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват власти.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Верховный Суд Украины вернул дело Надежды Савченко обратно в Киевский апелляционный суд, который на прошлой неделе отказался его рассматривать и отфутболил к высшей инстанции», – сообщила пресс-служба Н.Савченко на Facebook-странице в среду.

Следующее заседание состоится в четверг, 4 апреля, в 13:50 в Киевском апелляционном суде (ул. Соломенская, 2-а).

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