В «Зе» команде наконец ответили, готов ли Зеленский к дебатам

Господин Зеленский четко сказал на пресс-конференции, что он готов дебатировать. Повторяю это постоянно всем. Вопрос лишь в том, что есть формат, контекст и суть, которую могут навязать с других сторон. Но мы в этой ситуации хотим коммуницировать с украинским народом, а не обливаться грязью.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш.

Он убежден, что в ближайшие две недели команду Владимира Зеленского будут «обливать грязью» и будут создавать о ней разные фейковые истории. По мнению Юраша, таким образом оппоненты Зеленского будут обижать не его самого, а большую часть украинцев, которые за него проголосовали.

В то же время гость программы подтвердил, что у Владимира Зеленского действительно есть «слабые места», но связаны они исключительно с тем, что у него нет опыта в большой политике.

«Слабые места Владимира Зеленского – это тот факт, что он только начинает свой путь. За то есть много рисков в том, чтобы воплотить все, что планируется и обещается. Но мы доформировываем все наши крылья, чтобы иметь возможность подняться и сделать все, что мы обещаем»,– заявил представитель «Зе» команды.

Также Святослав Юраш ответил на вопрос ведущего, придет ли господин Зеленский на дебаты с Порошенко, которые запланированы на 19 апреля на телеканале «UA: Общественное»:

«Я не рисую его расписание. Но в нашей команде я давно выступал за дебаты. Я за эту позицию но в команде есть разные мнения, потому что «собачиться» никто не желает. Мы хотим рисовать тот образ Украины, который мы хотим видеть. Но моя позиция в этой ситуации – я бы хотел дебатов»,– подчеркнул Святослав Юраш.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 17.40 2 апреля ЦИК обработала 99,62% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.

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