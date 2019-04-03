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Новости » Мир 3 апреля, 2019, 10:58
В Индии сфотографировали разноцветную белочку

Фотограф-любитель сделал потрясающие фотографии разноцветных белок в Индии.

Фотограф Каушик Вияян увидел в лесу в районе Патанамтитта гигантскую белочку Ratufa indica, – пишет издание Independent.

Также известная как гигантская индийская белка, этот грызун выделяются среди других видов своим разноцветным мехом оранжевого, бордового и фиолетового цветов.

Фотограф-любитель, который работает в сфере финансов в Саудовской Аравии и имеет более 20 000 последователей на Instagram, заинтересовал своими фотографиями тысячи пользователей и вызвал множество комментариев.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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2019-04-03 11:26 :44