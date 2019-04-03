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Новости » Мир 3 апреля, 2019, 9:40
В системе Проксима Центавра ученые NASA обнаружили признаки жизни

Ученые космического агентства NASA сделали сенсационное открытие. На экзопланете Проксима Центравра b (известной также как Проксима b) обнаружили жизнь. Ученые ранее уже предполагали, что на этой планете могут обитать живые организмы, но у них были сомнения на этот счет. Совсем недавно эти данные подтвердились.

Об этом сообщают Диалоги.

Наиболее четкая фотография Проксима Центавра, снятая Хаббл

Данная экзопланета находится в системе Проксима Центавра, которая ближе всего находится к Солнечной системе. Но при этом экзопланета расположена от красного карлика (своей звезды) на таком расстоянии, что на ней могут существовать пригодные для жизни условия. Она является третьей и самой маленькой звездной компонентой в системе Альфа Центавра. Расположена на расстоянии примерно 4.22 световых года от Земли. Является ближайшей известной экзопланетой, которая находится в зоне обитаемости. Планеты открыли сотрудники Европейской южной обсерватории в начале августа 2016 года.

После специальных расчетов и детального изучения исследователи NASA сообщили, что Проксима b может быть даже пригодной для жизни землян.

Европейская южная обсерватория выделила специальный телескоп для наблюдения экзопланеты. Недавно аппарат зафиксировал таинственный движение неизвестных объектов. А через несколько дней после этого ученые получили зашифрованное сообщение, отправленное с Проксима b. Вероятно, экзопланету населяют пришельцы. И они хотели связаться с землянами. Что именно они хотели нам сообщить – пока остается загадкой.
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2019-04-03 11:27 :40