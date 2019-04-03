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Новости » Мир 3 апреля, 2019, 9:31
В столице Алжира начались народные гуляния после отставки президента

Общая радость началась во вторник вечером в алжирской столице после объявления 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлика об отставке с должности.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Фото: REUTERS

В центральные районы города, в частности на площадь Мориса Одена, начинают стекаться толпы людей, накинули на себя национальные флаги Алжира. Слышны крики радости, со всех сторон раздаются автомобильные сигналы.

Массовые манифестации и митинги с требованием немедленной отставки президента, правительства и всего правящего класса проходили в Алжире с 22 февраля. Во вторник вечером Бутефлика официально сообщил председателю Конституционного совета о решение прекратить полномочия главы государства.

Незадолго до этого заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о необходимости применить 102-ю статью конституции. Она предусматривает, что в случае «тяжелой и продолжительной болезни» действующего президента Конституционный совет признает главу государства неспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. За этим должен произойти созыв парламента, который должен назначить временного главу государства.
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Алжиротставкиновости мираАбдель Азиз Бутефлик
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