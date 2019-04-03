В Стамбуле поддержали арестованных оккупантами крымских татар

Украинская община и дипломаты в Стамбуле присоединились к флешмобу в поддержку активистов, арестованных российскими силовиками в Крыму 27 марта.

Об этом сообщает генконсульство Украины в Стамбуле в Facebook.

«Генеральное консульство Украины в Стамбуле, украинская община, члены семей наших соотечественников присоединились к флешмобу #Я_солидарный_з_крымскими_татарами, организованным телеканалом ATR на поддержку крымских татар, арестованных российскими оккупантами в результате облав в Крыму 27 марта», – говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта, в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар, после которых 23-х активистов «Крымской солидарности» арестовали до 15 мая.

В пятницу, 29 марта, адвокаты арестованных крымскотатарских активистов пытались встретиться со своими подзащитными, но позже выяснилось, что их вывезли в Россию.

В субботу, 30 марта, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что информация о вывозе задержанных крымскотатарских активистов на территорию России подтвердилась. По ее словам, крымских татар распределяют в пять следственных изоляторов Ростовской области: три СИЗО находятся в Ростове, два – в пригороде.

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