В штабе Зеленского объяснили причины появления списка требований к Президенту

Сегодня нет особых проблем, чтобы принять отмену е-декларирования для активистов или изменения Избирательного кодекса.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал юрист, советник Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.

Он отметил, что список требований действующего Президента Украины – это вопрос его политической ответственности. Мол, эти требования появились не сегодня.

«Это все предвыборные обещания Петра Порошенко, которые он давал 5 лет назад в 2014 году. Вторая часть требований – это те проблемы, которые появились уже во время правления нынешней власти», – рассказывает советник Владимира Зеленского.

В частности, среди последних он отмечает Сергея Семочки на посту главы Службы внешней разведки, а до того – на руководящих должностях в Службе безопасности Украины.

«Давайте вспомним и о проблемах с НАПК, электронным декларированием доходов общественных активистов», – подчеркнул Руслан Рябошапка.

«Так же я не вижу никаких проблем с тем, чтобы принять законопроект о пропорциональной избирательной системе и изменении Избирательного кодекса», – добавил юрист.

Напомним, в штабе Владимира Зеленского обнародовали список из 9 требований к действующему Президенту Украины Петру Порошенко.

В свою очередь, в команде Петра Порошенко уже ответили на список требований. В частности, Ирина Геращенко отметила, что Президент еще год назад внес в парламент неотложный законопроект об отмене е-декларирования активистов. Впрочем, тогда его заблокировали представители партии «УкрОП», которые сейчас поддерживают Зеленского.

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