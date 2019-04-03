В штабе Зеленского обнародовали свои требования к Порошенко
В штабе Владимира Зеленского заявили, что «внимательно ознакомились с заявлением Президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него», и требуют, чтобы он до завершения срока своего пребывания на посту Президента Украины предпринял ряд шагов через контролируемую им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба Зеленского.
В частности, в штабе кандидата хотят, чтобы действующий Президент Украины:
- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;
- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;
- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;
- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;
- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности - реализовал предусмотренные законом полномочия и освободил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины;
- ликвидировал схему «Роттердам плюс» и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- опубликовал перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.
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