В Мукачево уже цветет сакура

Первой в городе Мукачево цветет «бешеная» сакура, как ее уже назвали местные жители. Также уже начали цвести сакуры по улице Ивана Маргитича.

При благоприятной погоде уже на следующей неделе прогнозируется цветения в активной фазе.

Руководитель региональной туристической организации Федор Шандор отмечает, что с прошлого года туризмологи области определили Мукачево городом закарпатской сакуры.

Фото Мукачевского городского совета

По его словам, в Мукачево только за последние три года высажено 2337 сакур, здесь находится самая длинная в области аллея сакур протяженностью почти 1,4 км, самая старая сакура в области, высажена еще в начале 20 годов прошлого века – тоже в Мукачево, по улице Сечени.

Фото Мукачевского городского совета

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