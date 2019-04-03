В Киеве распустились цветы, существовавшие еще во времена динозавров

В Киевском ботаническом саду имени А. Фомина в начале апреля распустились первые магнолии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сюжет ТСН.

Известно, что именно в киевском ботсаду находится самая большая коллекция белых цветов в Восточной Европе.

«Реликтовых гигантов, которые существовали еще во времена динозавров, глобальное потепление не затронуло. Несмотря на самый теплый за 150 лет март, они зацвели, как и обычно, в начале апреля», – говорится в сообщении.

Отцветают магнолии быстро, однако вслед за белыми здесь появятся красные и розовые. В целом марафон цветов и благовоний продлится в столичном Ботаническом саду до начала июня.

Пока магнолии не пахнут, однако когда начнется процесс опыления насекомыми, ботсад окутают волшебные ароматы.

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