В Киеве распустились цветы, существовавшие еще во времена динозавров
В Киевском ботаническом саду имени А. Фомина в начале апреля распустились первые магнолии.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сюжет ТСН.
Известно, что именно в киевском ботсаду находится самая большая коллекция белых цветов в Восточной Европе.
«Реликтовых гигантов, которые существовали еще во времена динозавров, глобальное потепление не затронуло. Несмотря на самый теплый за 150 лет март, они зацвели, как и обычно, в начале апреля», – говорится в сообщении.
Отцветают магнолии быстро, однако вслед за белыми здесь появятся красные и розовые. В целом марафон цветов и благовоний продлится в столичном Ботаническом саду до начала июня.
Пока магнолии не пахнут, однако когда начнется процесс опыления насекомыми, ботсад окутают волшебные ароматы.
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