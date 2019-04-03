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Новости » Киев 3 апреля, 2019, 19:40
В Киеве на воду спустили бронированный артиллерийский катер

В Киеве для Военно-морских сил ВС Украины спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта «Гюрза-М».

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии «Кузница на Рыбацкой».

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

По завершению всех заводских испытаний он отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВС Украины.

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

В состав ВМС ВС Украины уже введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых – «Бердянск» и «Никополь» были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

 
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КиевВМСкорабли
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2019-04-03 20:36 :50