В команде Зеленского не исключают, что будут привлекать «людей из системы»

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского отмечают, что начальником Генштаба должен быть военный, который прошел соответствующую школу и занимал определенные должности. То есть, это должен быть человек из системы.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK заявил политический консультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что в концепции обороны государства кандидата в президенты Владимира Зеленского есть четыре составляющие – дипломатическая, экономическая, информационная и военная.

«Дипломатический аспект сегодня построен на трех векторах. На Россию осуществляется давление со стороны нормандского формата и в целом Европейского Союза. Так же есть и давление со стороны США. Там много векторов, начиная с Госдепа и заканчивая Куртом Волкером, двойкой Волкер-Сурков и президентами в том числе», – рассказывает политтехнолог.

Кроме того, отмечает он, вектор влияния на Россию со стороны Великобритании стал более радикальным и сильным. Это связано с событиями в Солсбери.

«Если говорить о нормандском формате, то его продолжением являются Минские переговоры, минский формат и Минский меморандум. К сожалению или к счастью, у нас другого варианта, кроме «Минска», пока нет. Более того, все санкции, которые сегодня действуют против РФ, связаны именно с «Минском», – подчеркнул Дмитрий Разумков.

Поэтому, объясняет он, минский и нормандский форматы сохраняются. Впрочем, подчеркивает: есть предложения расширить его за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Британии.

«Часто мне говорят, что Россия этого не захочет. Понимаете, Россия много чего не хочет. Россия не хочет санкций, дипломатического давления, международной изоляции. Она хочет захватить всю Украину. Впрочем, это не означает, что все будут делать все, что хочет Россия. Если бы все это делали, российские войска стояли бы под Берлином», – заявил политконсультант Владимира Зеленского.

Кроме того, он рассказал, кто будет возглавлять силовые структуры в случае победы Зеленского на выборах. В частности, речь идет о ГПУ, СБУ, Минобороны и Генштаб. Отмечает: в кандидата в президенты уже есть фамилии этих людей.

«Все они будут объявлены до второго тура. Об этом говорил и сам Владимир Зеленский. Я знаю перечень людей, которые могут претендовать на эти места. Пока нет конкретного человека, который бы на 100% была закреплена за определенной должностью. Скорее всего, будет перечень людей, которые могут быть представлены на эти должности», – рассказывает Разумков.

Впрочем, отмечает он, перечень этих кандидатов будет озвучен позже самим Зеленским. Мол, некорректно и неправильно будет, когда их объявит его консультант.

Единственное, что он рассказал, то, какие среды представляют все эти люди – опытные они в этих отраслях, абсолютно новые в общественно-политической жизни Украины.

«Здесь не совсем однозначная ситуация. Например, если мы говорим о начальнике Генштаба, то это должен быть военный. То есть, он однозначно прошел какую-то школу и занимал определенные должности. То есть, это человек из системы. Главное, чтобы у него не было коррупционного шлейфа, чтобы он не участвовал в схемах мародерства, чтобы он ценил жизни солдат», – пояснил политтехнолог.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов по Украине. В результате в первом туре президентских выборов лидируют Владимир Зеленский с 30,24% голосов, и Петр Порошенко – 15,95%.

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