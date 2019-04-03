В детские сады Киева можно будет записаться онлайн

Запись детей в детские сады коммунальной собственности будет осуществляться в онлайн-режиме через единый веб-портал территориальной общины города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Киева.

Чтобы стать в очередь в детский сад, необходимо воспользоваться личным кабинетом киевлянина. Доступ в онлайн-режиме дает возможность родителям самостоятельно отслеживать очередность и статус своей заявки.

«Перед нами стоит задача – сократить очереди в детские сады детей киевлян. Это первый шаг к тому, чтобы в ближайшее время гарантировать, что все 20 тысяч зарегистрированных в Киеве детей, попадут в дошкольные учреждения», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как происходит зачисление в детсад после онлайн-записи:

Сообщение о приглашении в учреждение дошкольного образования поступает на электронный адрес и мобильный телефон.

Заявитель рассматривает его в течение 10 календарных дней.

В случае согласия на зачисление, в течение 14 календарных дней необходимо подать в учреждение образования нужные для зачисления ребенка документы.

В период рассмотрения приглашения из одного учреждения, приглашения из других поступать не будут.

На место в очереди в заведение влияют:

регистрация ребенка,

– наличие льгот,

– статус внутренне перемещенного лица.

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