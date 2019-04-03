В детские сады Киева можно будет записаться онлайн

Запись детей в детские сады коммунальной собственности будет осуществляться в онлайн-режиме через единый веб-портал территориальной общины города Киева.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Киева.
Чтобы стать в очередь в детский сад, необходимо воспользоваться личным кабинетом киевлянина. Доступ в онлайн-режиме дает возможность родителям самостоятельно отслеживать очередность и статус своей заявки.
«Перед нами стоит задача – сократить очереди в детские сады детей киевлян. Это первый шаг к тому, чтобы в ближайшее время гарантировать, что все 20 тысяч зарегистрированных в Киеве детей, попадут в дошкольные учреждения», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Как происходит зачисление в детсад после онлайн-записи:
Сообщение о приглашении в учреждение дошкольного образования поступает на электронный адрес и мобильный телефон.
Заявитель рассматривает его в течение 10 календарных дней.
В случае согласия на зачисление, в течение 14 календарных дней необходимо подать в учреждение образования нужные для зачисления ребенка документы.
В период рассмотрения приглашения из одного учреждения, приглашения из других поступать не будут.
На место в очереди в заведение влияют:
регистрация ребенка,
– наличие льгот,
– статус внутренне перемещенного лица.