Украинский боксер Денис Беринчик может начать проводить бои в США

30-летний украинский боксер-профессионал, обладатель титула WBO International Денис Беринчик 20 апреля нынешнего года может провести свой последний бой в Украине.
Украинцем Денисом Беринчиком заинтересовалась американская промоутерская компания, которая предложила К2 стать сопромоутером нашего боксера. Если компании договорятся между собой и самим боксером, то украинец будет проводить бои уже в США, сообщает sportarena.com.
Решение про сопромоушен будет принято после боя Дениса 20 апреля, на котором будут присутствовать наблюдатели от американской компании.
Напомним, 20 апреля в киевском Дворце спорта 30-летний украинский боксер-профессионал Денис Беринчик будет защищать свой титул WBO International в весе до 61 кг в бою против 37-летнего японца Нихито Аракави.
Сейчас Денис Беринчик выиграл все десять своих боев (из них семь – нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 – нокаутом), два поединка проиграл и еще шесть раз его бои заканчивались ничьими.