Украинский боксер Денис Беринчик может начать проводить бои в США

30-летний украинский боксер-профессионал, обладатель титула WBO International Денис Беринчик 20 апреля нынешнего года может провести свой последний бой в Украине.

Украинцем Денисом Беринчиком заинтересовалась американская промоутерская компания, которая предложила К2 стать сопромоутером нашего боксера. Если компании договорятся между собой и самим боксером, то украинец будет проводить бои уже в США, сообщает sportarena.com.

Решение про сопромоушен будет принято после боя Дениса 20 апреля, на котором будут присутствовать наблюдатели от американской компании.

Напомним, 20 апреля в киевском Дворце спорта 30-летний украинский боксер-профессионал Денис Беринчик будет защищать свой титул WBO International в весе до 61 кг в бою против 37-летнего японца Нихито Аракави.

Сейчас Денис Беринчик выиграл все десять своих боев (из них семь – нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 – нокаутом), два поединка проиграл и еще шесть раз его бои заканчивались ничьими.

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