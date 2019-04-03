Турчинов: Украина вскоре испытает новые ракетные комплексы

В ближайшее время планируется испытание новых мощных ракетных комплексов.

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время встречи со своим первым заместителем Сергеем Кривоносом и президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

«В ближайшее время планируется испытание новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний», – отметил Турчинов.

Он добавил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности над выполнением ракетной программы, утвержденной решением СНБО.

Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должны поступить на вооружение ВСУ.

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