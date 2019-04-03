live
Aнонси
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
Кость Бондаренко, політичний експерт у програмі «Hard з Влащенко» 03.04.19 о 20:00
3 апреля, среда
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
Олена Шоптенко, хореограф у програмі «Перші Другі» 03.04.19 о 22:30
3 апреля, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком: Підсумки виборів за 04.04.19
4 апреля, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 3 апреля, 2019, 0:50
ЦИК приняла бумажные протоколы от 19 окружкомов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:00 приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий от 19 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 175, № 181 (Харьковская область).

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой «Уточненный» до 5 апреля 2019 года включительно окружной избирательной комиссии ТИО № 180.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10 часов 3 апреля 2019 года

Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Второй запланирован на 21 апреля. Ожидается, что в нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Читайте больше новостей на тему: выборы Президента
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЦИКвыборы Президентановости Украиныновости политикиокружная избирательная комиссия
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-04-03 05:38 :48