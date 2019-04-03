ЦИК приняла бумажные протоколы от 19 окружкомов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:00 приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий от 19 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 175, № 181 (Харьковская область).

Кроме того, после соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой «Уточненный» до 5 апреля 2019 года включительно окружной избирательной комиссии ТИО № 180.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10 часов 3 апреля 2019 года

Напомним, в Украине 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Второй запланирован на 21 апреля. Ожидается, что в нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

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