Обработка протоколов ЦИК приближается к 100%: свежие данные. Обновляется

По состоянию на 9.00 3 апреля. Центральная избирательная комиссия обработала 99,88 % протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.
Такие данные обнародованы на информационном табло ЦИК.
Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.23% избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 15.95% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.
Юрия Бойко поддержали 11.67% избирателей, Анатолия Гриценко – 6.91%, Игоря Смешко – 6.04%, Олега Ляшко – 5.47%.
Всего ЦИК подсчитала 18 871 935 голосов. 1.18% бюллетеней признаны недействительными.
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Как известно, 31 марта в Украине прошло голосование на очередных выборах Президента. В бюллетене для голосования были фамилии 39 кандидатов.
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