Цукерберг не гарантирует в Фейсбуке полную защиту от манипуляций к выборам Европарламента

На сегодняшний день компания Facebook гораздо лучше, чем в 2016 году, борется с вмешательством в выборы, однако не может гарантировать полную защиту в ходе выборов в Европарламент.
Об этом заявил гендиректор Facebook Марк Цукерберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, после обвинений во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году Facebook потратил огромные ресурсы для защиты голосования в Евросоюзе 26 мая 2019. Он также подчеркнул, что с тех пор прошло много относительно чистых выборов, и Facebook практически не допускал вмешательства.
«Мы, безусловно, достигли большого прогресса. Но я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире, где национальные государства, которые пытаются вмешаться в выборы, мы не можем сделать ни одной вещи, чтобы сказать» хорошо, теперь мы решили эту проблему», – заявил Цукерберг.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook усиливает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент. В частности, компания создает новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов для решения проблем с распространением фейков.
Добавим, Facebook мог хранить незашифрованные пароли пользователей