Цена на газ в Украине зависит не от меморандума с МВФ, – эксперт по энергетике

Цена для населения в Украине должна подтягиваться к импортному паритету. Соответственно, если на международных рынках она падает, то может и в Украине не повышаться. К тому же, за счет падения цен, стоимость, даже, может немного подтянуться к импортному паритету и снизиться.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Действительно, сейчас идет серьезное падение цен на природный газ в Европе. Поскольку, наша цена привязана к немецкому хабу NSG и, безусловно, снижение цен, не является благотворительностью «Нафтогаза», а лишь реальной конъюнктурой», – сказал Омельченко.

Что же касается меморандума с Международным валютным фондом, то словам эксперта, в документе нигде не указано, что цена должна повышаться или понижаться.

«Там говорится о том, что цена будет равняться импортному паритету. Стоимость для населения должна подтягиваться именно к импортному паритету. Поэтому, если цена на международных рынках падает, она может не повышаться, а за счет падения цен, даже, немножко подтянуться до импортного паритета без повышения стоимости. Поэтому правительства и «Нафтогаза» не надо переключать стрелки на МВФ», – подчеркнул он.

В то же время его коллега энергетический эксперт Валентин Землянский также отметил, что опасения правительства, конечно, являются обоснованными. Ведь, скачки цен являются сезонными трендами.

«В мире сейчас идет тенденция по снижению цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на LNG - газ, а также стало выгоднее поставлять сжиженный газ. Так, обострилась ситуация именно между поставкой российского и сжиженного газа. А это именно те факторы, которые влияют на снижение цен», – рассказал Землянский.

Хотя, по его мнению, и правительство, и НАК «Нафтогаз Украины» могли бы разработать определенный механизм ценообразования. Ведь Украина не полностью зависит от импорта газа.

«Мы сами добываем газ, также есть возможность закачивать его в подземные хранилища. Например, сейчас по приемлемой ценовой конъюнктуры, можно было бы запастись дешевым газом для того, чтобы избежать рисков. Тогда бы население до конца следующего отопительного сезона получало бы газ по условной цене в семь тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Но «Нафтогаз» не предлагает альтернативных решений на рынке, которые бы отличали его от тех же облгазов. Есть лишь банальное желание «хапнуть» рынок», – прокомментировал он.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укртрансгаз» и ПАО «Магистральные газопроводы Украины» подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга (отделения деятельности по транспортировке природного газа) и последующем участии в управлении украинской газотранспортной системой.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.