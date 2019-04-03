Тренер «Ворсклы» Виталий Косовский: Тяжело, когда пропускаешь мячи

Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера полтавской «Ворсклы» Виталия Косовского по завершении матча в гостях со львовскими «Карпатами» (0:4).

– Неприятно пропускать четыре мяча, но скажу, что «Карпаты» – хороший соперник с индивидуально сильными игроками. Сегодня нам было трудно. Мы допустили две ошибки в первом тайме, а во втором их было еще больше. Ничего не поделаешь. Будем работать и двигаться вперед.

– Вас представили как и.о. главного тренера. Какие задачи поставили перед вами?

– Сначала я работал с командой U-21. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось занять пост главного тренера «Ворсклы», в связи с тем, что бывший наставник принял решение уйти. Это было спонтанно, но пришлось включаться в работу и работать.

– Как работается с коллективом, где нет лидера?

– Я бы не сказал, что лидера нет – он есть. Возможно, в определенной степени психологическое состояние у игроков сейчас не на том уровне. Мы работаем, я понимаю, что нужно делать. Мы двигаемся в правильном направлении, поэтому я знаю точно, что коллектив есть и с этими игроками мы будем двигаться вперед.

– Сколько времени вам нужно, чтобы вывести команду из кризиса?

– Не могу этого сказать. Я работаю только три дня – это очень мало. Одно дело наблюдать со стороны игроков, а сблизиться с командой за два-три дня невозможно. Я еще не до конца понимаю их возможности. Но все в процессе.

– Что именно сегодня не получилось? Почему такое разгромное поражение?

– Пожалуй, все же присутствовало волнение за результат. В начале игры у нас был момент, если бы мы забили гол, то ситуация была бы другой. Тяжело, когда пропускаешь мячи, тогда нужно включать характер и демонстрировать морально-волевые качества. Соперник силен и хорошо обучен,поэтому мы допустили грубые ошибки. Будем делать выводы и улучшаться.

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