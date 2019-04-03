Супрун: Правильно питаться – не обязательно очень дорого

Существует такой миф, что правильно питаться – это обязательно очень дорого. Конечно, в огромном ассортименте фруктов, овощей, рыбы или орехов есть много действительно дорогих предложений. Но не настолько много, чтобы мы разводили руками и советовали вам есть батон, дешевую колбасу, кетчуп, водку, уверяя, что все будет хорошо. Не будет. Лучше разрушим несколько мифов относительно высокой стоимости здорового питания.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Вот, например, мы постоянно советуем есть больше овощей. Но многие люди убеждены, что это слишком дорого, и их полгода нет. Однако, посмотрим правде в глаза – в Украине достаточно доступных и полезных овощей! В отличие от США, где овощи и фрукты иногда доставляют за сотни и тысячи километров, Украина выращивает собственные овощи и фрукты, которые можно купить в каждом городе и городке», – подчеркивает Ульяна Супрун.

Она добавляет, что овощи и фрукты найти становится проблемой зимой и весной. Но стоит более пристально приглядеться и мы заметим:

Морковь: до 15 грн/кг, источник каротиноидов (про-витамина А, нужного для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами). Ее можно есть сырой, запекать, тушить, добавлять в каши, супы, сладкую и несладкую выпечки.

Свекла: до 15 грн/кг, источник бетаина – соединения нужна для правильного обмена жиров. «Любит» орехи, чернослив и яблоки, его можно печь, готовить на пару и давить из него сок.

Кольраби: сочное источник клетчатки и витамина С, что стоит до 30 грн/кг. Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной.

Корнеплоды сельдерей и пастернак радуют содержанием клетчатки инулина, вкусу и цене (25 и 45 грн/кг соответственно в Киеве в центре города). Любимый проповедниками здорового образа жизни батат (сладкий картофель) дорогой (от 100 грн/кг) не здоровый за запеченные с маслом морковь, картофель, пастернак и сельдерей, поэтому не переживайте.

Лук, в том числе порей и зеленый (от 10 грн/кг соответственно). Это источник олигосахаридов, за которые очень поблагодарит кишечная микрофлора. Печень тоже скажет спасибо – ведь в луке много серосодержащих соединений, а сера нужна для синтеза глутатиона (борца со свободными радикалами и ядами). Все сошлось. Добрая весть – лук будет так же сытным, если его есть печеным или тушеным, а не свежим. Лук дружит с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами. Не покупайте пребиотики в капсулах (1-15 грн/капсула) – приготовьте запеченные со специями, чесноком и маслом сельдерей и порей.

Тыква – ценна вся. При цене 15-20 грн/кг мы получаем каротиноиды, семена и сочную серединку, из которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

Капусту – это сокровище, как и остальные ее крестоцветные сородичи, ценой в 10-20 грн/кг. Белокочанная капуста богата кальцием, который хорошо усваивается, а ее серосодержащие соединения сульфурафаны активируют печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее творога. Разрекламированная нутрициологами брокколи действительно несколько питательнее белокочанной капусты, но эта разница не такая принципиальная. (edited)

Но как насчет мяса?

Когда планируете рацион – выбирайте продукты в их первоначальном виде. Не переработанные, как колбаса или сосиски. Это двойной выигрыш – чем меньше переработан продукт, тем меньше добавленная стоимость (вы платите меньше) и большая питательная ценность (вы меньше болеете).

100 граммов даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит меньше чем 100 граммов плохих сосисок.

Рыба – здорово и не так дорого, как привычно думать.

Это главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы, а не добавок, снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления. Достаточно есть рыбу дважды в неделю. Одна большая порция рыбы обойдется вам 30-50 гривень – это сопоставимо с пачкой сигарет и кофе, вот только сигареты здоровья не добавят.

Выбирайте скумбрию, хека и сельди, а не лосося. Не бойтесь свинца и мышьяка – в этих видах рыбы их не так много, как в лососе, тунце, рыбе-мече. Белый рис представляет большую угрозу – он накапливает неорганический мышьяк.

Когда мы говорим «здоровое питание», то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а родные и доступные сало, яйца, смородину, гречку, тыкву, селедку и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 грн/кг.

Нездоровая пища более доступна прежде всего физически, а затем экономически. Проще купить шоколадный батончик, чем курагу, хотя килограмм батончиков дороже килограмма кураги. Следует менять свои приоритеты и искать здоровых опций ежедневно. Здоровая еда – доступна.

Узнайте больше о том, как доступно и полезно питаться на сайте Министерство здравоохранения Украины. Там еще много ссылок на полезные источники.

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