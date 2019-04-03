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Новости » События 3 апреля, 2019, 15:51
Суд закрыл дело относительно незаконного обогащения Омеляна

Соломенский райсуд Киева закрыл дело против министра инфраструктуры Владимира Омеляна в части незаконного обогащения, а также снял арест с его имущества.

Об этом Громадском сообщила пресс-секретарь Омеляна Марина Томко.

В то же время обвинения против Омеляна относительно недостоверного декларирования остаются в силе.

«Дело закрыто в части незаконного обогащения и снят арест имущества. В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе, мы уверены в собственной правоте. Именно об этом шла речь с министром транспорта Румынии в Бухаресте на прошлой неделе. Господин Кук был вынужден уйти с должности из-за сфабрикованных политических обвинений антикоррупционного бюро Румынии в 2017 году, отстоял свое честное имя во всех судах и на позапрошлой неделе вернулся на свою должность министра транспорта», – сказала Томко.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян задекларировал 1,041 млн грн доходов за 2018 год, что на 17% меньше, чем он декларировал в 2017 году (1,253 млн грн).
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Владимир Омелянновости Украинысудкоррупция
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