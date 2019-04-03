Смерть за долги: в Запорожье умер пенсионер, которого хотели выселить из собственной квартиры

Двухкомнатная квартира в одном из спальных районов Запорожья стала причиной преждевременной смерти 77-летнего пенсионера. Когда тот вернулся с рынка, на пороге ждали неизвестные мужчины и женщина. Она назвалась новой владелицей помещения.

Об этом говорится в эфире информационной программы «Первые о главном».

Неизбежное произошло за несколько секунд, пересказывает уже вдова.

«Мой муж просил, чтобы люди пошли, подождали, когда придет адвокат или с документами появятся. После этого его толкнули. Он сел на лавочку и захрипел», – вспоминает жена умершего Диана Максимова.

Сын пожилой пары десять лет назад взял в банке 45 тысяч долларов под залог квартиры. Впоследствии банк обанкротился, а кому платить кредит – мужчина не знал.

«Никаким ассоциациям платить не буду. Как найдется новый владелец, решим, в какой способ заплатить кредит», – говорит сын умершего Дмитрий Максимов.

Вскоре семья узнала, что их квартиру продал на аукционе Фонд гарантирования вкладов. Покупателем оказалась жительница Кременчуга.

«Без ведома Максимова, его участия, женщина пошла к нотариусу и подала заявление о регистрации права собственности на ее имя», – рассказывает адвокат Владимир Вихляев.

Юристы говорят: купить квартиру на аукционе Фонда гарантирования вкладов и действительно может каждый. Впрочем выселить людей без решения суда новые собственники жилья не имеют права. Поэтому и прибегают к психологическому террору. На чьей стороне правда в этом имущественном споре – решит суд. Впрочем жизнь пенсионера уже не вернуть.

Напомним, специалисты объяснили, когда «квартиранты» могут отобрать ваши апартаменты.

Анна Бечке, «Первые о главном»

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