Следующий парламент: «Самопомощь» – без перспективы, а «Свобода» – интересный проект, – политолог.

«Батькивщина» – будет в Верховной Раде и улучшит свои позиции. По «Радикальной партии», то будем надеяться, что Ляшко вынесет уроки из нынешней кампании. Для «Самопомощи» не вижу перспективы.

Это отметил политолог Кость Бондаренко в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK.

Анализируя результаты первого тура выборов Президента Украины, политолог отметил, какие политические силы будут иметь большую или меньшую перспективу в следующем парламенте, очередные выборы которые должны состояться осенью этого года.

«Батькивщина» – будет в Верховной Раде и улучшит свои позиции. По «Радикальной партии», то будем надеяться, что Ляшко вынесет уроки из нынешней кампании. Для «Самопомощи» не вижу перспективы. «Свобода» – интересный проект, но нужно перегруппироваться, сделать ребрединг и понять свои главные задачи», – отметил Кость Бондаренко.

Также эксперт объяснил, почему партии и кандидаты, которые находятся в жестком конфликте с Петром Порошенко, в частности Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко и другие, не хотят поддержать сегодня Владимира Зеленского.

«Чтобы Зеленского поддержали другие политические силы, ему не хватает ясности. Люди хотят понять: есть Зеленский, но кто есть еще? Ведь если голосовать за Коломойского, то его боятся не меньше, чем Порошенко. Если бы Зеленский показал, что он – это не только Коломойский, то много кто его поддержал бы», – считает Бондаренко.

Относительно второго тура выборов, то политолог не решился дать более четкий прогноз, несмотря даже на значительную поддержку Владимира Зеленского в первом туре: «Трудно сказать, ведь история знала примеры, когда значительно большие разрывы между кандидатами были преодолены, например, выборы президента Австрии в 2017 году».

Напомним, в команде Анатолия Гриценко заявили, что на парламентские выборы пойдут «объединением демократических сил». Уже сформирована платформа из семи партий.

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