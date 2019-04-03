Россия перешла от гибридной к открытой агрессии, – НАТО

Последняя агрессия России в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии, где использовалась тактика «зеленых человечков», к открытой вооруженной угрозы, следовательно НАТО в ответ усиливает сдерживания РФ и поддержку Украины.

Об этом заявила во время выступления в среду в Вашингтоне заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает Укринформ.

«Сейчас мы имеем ситуацию в Керченском проливе, которая, очевидно, является очень проблематичной. Это произошло впервые, когда мы увидели действующих российских военных моряков в униформе, которые были идентифицированы и которые обстреливали украинцев. До этого всегда были гибридные действия, «зеленые человечки», принадлежность которых не была четко установлена», – отметила заместитель главы Альянса.

В дополнение, задержания 24 украинских моряков, которые до сих пор содержатся в заключении в Москве, а также трех украинских судов дает представление о том, как обостряются вызовы со стороны России, которая пытается распространить свой контроль в регионе.

«Мы очень внимательно следим за этим, и конечно НАТО уже сделало много работы с Украиной и Грузией для укрепления своих Вооруженных сил, в частности, военно-морского компонента – как ВМС, так и береговой охраны», – отметила Геттемюллер.

Она также отметила, что главы внешнеполитических ведомств стран НАТО во время встречи в Вашингтоне на протяжении 3-4 апреля обсудит пакет мер, предусматривающий поддержку украинских и грузинских партнеров в регионе. В том числе, по ее словам, речь идет про заходы кораблей НАТО в порты этих стран, а также проведения совместных учений.

«Итак, мы хотели бы сказать, что сейчас НАТО уже имеет значительное присутствие в Черном море, и мы продолжим там находиться с целью поддержки наших партнеров в регионе»,- подчеркнула заместитель генерального секретаря НАТО.

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