Реальный уровень пенсий: экономист указал, как его определить

Было бы целесообразнее сопоставлять размер пенсии в долларовом эквиваленте, поскольку украинские цены, в отличие от заработных плат, почти на уровне европейских.

Это отметил исполнительный директор ОО «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Эксперт напомнил, что сегодня в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть в идеале пенсионеры должны были бы получать те деньги, которые платят за ЕСВ украинцы трудоспособного возраста.

«Сейчас в Украине есть 18 миллионов человек трудоспособного возраста, тогда как ЕСВ платят лишь 10 миллионов, при том, что в стране – 11,5 миллионов пенсионеров. И в таких условиях мы понимаем, что на одного пенсионера приходится менее одного работающего. А поэтому без структурных реформ и проведения принципиальных изменений в экономике, мы никак не изменим мизерные пенсии», – признал Олег Пендзин.

Он отметил, что пенсионная система является вторичной, и 167 миллиардов дефицита Пенсионного фонда – это тот объем, что доплачивают другие налогоплательщики. Ведь 10 миллионов работающих не могут обеспечить пенсионеров даже жалкими пенсиями», – констатировал экономист.

По его мнению, было бы целесообразнее сопоставлять размер пенсии в долларовом эквиваленте, поскольку украинские цены, в отличие от заработных плат, почти на уровне европейских.

«Например, когда мы сравниваем украинские цены с польскими, то получается так, что большинство позиций товаров и продуктов питания несколько дороже, чем в Польше. Поэтому стоит все-таки привязывать пенсию к доллару – это более показательно, ведь цены уже практически европейские», – отметил Олег Пендзин.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта закона, который вводит в Украине пенсионную систему 2-го (накопительного) уровня.

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