Президент подписал указ о праздновании Дня памяти и примирения и Дня победы

Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Соответствующий указ №99/2019 опубликован на сайте главы государства.

Документ подписан «с целью чествования подвига украинского народа в борьбе за свободу, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, надлежащего празднования в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины».

Президент поручил Кабинету министров разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию этих памятных дней, организовать патриотические мероприятия и осуществить мероприятия по улучшению условий жизнеобеспечения ветеранов войны, прежде всего инвалидов войны, участников боевых действий, семей погибших во Второй мировой войне.

МИД, согласно указу, должно обеспечить организацию работы в государствах пребывания дипучреждений Украины с освещение роли и вклада украинского народа в победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Министерству внутренних дел, Национальной гвардии, СБУ, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям глава государства поручил принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий.

Кроме того, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено разработать с участием представителей общественных организаций ветеранов войны и утвердить региональные планы мероприятий по празднованию в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины, других памятных дат, связанных со Второй мировой войной.

Также местные администрации должны принять дополнительные меры по улучшению социального, медицинского и других видов обслуживания ветеранов войны, оказание им необходимой адресной поддержки, укрепление материально-технической базы созданных для этой цели учреждений и служб.

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