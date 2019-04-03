Представители интеллигенции призвали украинцев осознать: Зеленский несет трагедию для Украины

Представители украинской интеллигенции обратились к гражданам Украины с призывом не отдавать свои голоса за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

Открытое письмо распространяется в соцсетях, пишет Украинская правда.

«Украинская громада! Мы видим, как в обществе ширится, словно поветрие, увлечение сомнительным претендентом на роль Верховного Главнокомандующего ВСУ», – говорится в обращении.

Представители интеллигенции указывают на тот факт, что большинство населения ошибочно ассоциирует артиста Владимира Зеленского с вымышленным героем сериала «Слуга народа» Голобородько.

В обращении указывается, что кандидат в президенты Зеленский является «проектом одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов «Приватбанка», и, спасаясь от украинских правоохранительных органов, сбежал за границу».

По словам подписантов, ныне олигарх снарядил на президентские выборы целый ряд кандидатов-марионеток, чтобы вновь получить возможность паразитировать на государственном бюджете.

Они обращают внимание, что контролируемый Коломойским телеканал «1+1», «нарушая журналистские стандарты, превратился в агентство по пиару Зеленского».

«Призываем вас осознать, что кандидат в президенты Зеленский – это совсем не смешно! Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины», – подчеркивают авторы обращения.

По их мнению, Зеленский своим образом жизни, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов.

По словам подписантов, Зеленский насмехался над святыми вещами и самого государства Украина, представляя ее в образе порноактрисы, и самих украинцев как «глупых гуцулов» и «хохлов-салоедов».

«Заявлял со сцены, что лозунг «Слава Украине» – это для галицких туалетов. И Зеленскому ни разу не пришло в голову извиниться за это перед украинским народом. Зато он унижался прощениями перед путинским палачом Рамзаном Кадыровым. И считает, что следует добиваться мира, став перед Путиным на колени и удовлетворив его требования и потребности», – говорят авторы обращения.

Зеленскому также вспомнили шутки «Квартала 95» времен Евромайдана: «Если «беркутовцам» выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду – так мы сможем добывать электроэнергию!».

«Выбрать этого человека президентом – означает превратить Украину в объект насмешек для всего мира», – говорят представители интеллигенции.

«НЕ отдавайте свой голос «по приколу» за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха. Украинцы! Призываем отнестись к своему выбору серьезно. При нынешних социологических раскладов ценен каждый голос. Поэтому обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны», – говорится в обращении.

Письмо подписали Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цимбалюк, Юрий Щербак и Владимир Яворивский.

К письму присоединилась отдельная мысль Ивана Дзюбы.

«Я не увлекаюсь юмором 95-го квартала, из-за этого и не знаю, такой ли Зеленский талантливый, как о нем говорят его поклонники. Может. Верю. Верю даже Л. Кравчуку, который восторженно сказал, что у него «талант аж искрит»! Дай Бог, пусть искрит на сцене. А как будет искрить во главе государства, то может и себя сжечь, и государство», – считает Дзюба.

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