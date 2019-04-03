Представитель Зеленского не смог объяснить, как «Зе» команда будет заканчивать войну на Донбассе

Вопрос востока и Крыма для нас фундаментальный. И основной вопрос – к Минскому процессу нужно привлекать те страны, которые гарантировали нам независимость и территориальную целостность. И в этом вопросе я должен сделать паузу, потому что я не задействован в оборонном экспертном совете.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш.

Он отметил, что для того, чтобы Владимира Зеленского во втором туре выборов поддержало больше людей, «Зе» команда будет открывать свой кейс – план для строительства новой Украины.

«Мы не будем «собачиться», а будем показывать наше предложение, наши идеи и все то, чтобы сделать Украину другой. Конечно, что будет конкретика. Она была с самого начала. Фокус – на рыночную экономику, в которой Украина нуждается. Мы понимаем, что надо строить свободную экономику для страны, которая хочет свободы превыше всего.

Есть в нашей программе упоминание и о народовластии. И это не просто так. Украинцы должны иметь больше свободы слова, они не должны только смотреть на то, как в Киеве выбирают их реальность. Это и многое другое мы имеем в наших планах для Украины»,– констатировал Святослав Юраш.

Он также заявил, что вопрос востока и Крыма в кейсе «Зе» команды – фундаментальный.

«Это даже не вопрос, это просто факт любой администрации Украины, что вопрос нашей территории не подлежит компромиссу»,– подчеркнул Юраш.

А отвечая на вопрос ведущей, «Зе» команда до 21 апреля предложит ли украинцам четкую стратегию возвращения оккупированных территорий, представитель команды Зеленского отметил, что еще до первого раунда они говорили о том, что ни у кого нет понятной пошаговой стратегии как вернуть наши земли.

«Но мы понимаем, что есть определенные процессы. Не перфектные и ужасные. Например, Минский процесс, целью которого является прекращение кровопролития. И основной вопрос – к Минскому процессу нужно привлекать те страны, которые гарантировали нам независимость и территориальную целостность. А это Америка и Великобритания. Они как подписанты Будапештского меморандума обязаны нам в этом помочь. Поэтому кейс, что Минский процесс надо расширить за счет стран-союзников Украины, является очень реальным»,– добавил Святослав Юраш.

Отвечая на вопрос ведущего, как же все-таки остановить кровопролитие и войну, представитель «Зе» команды подчеркнул, что в этом вопросе он должен «осуществить паузу», потому что он не задействован в оборонной экспертном совете.

«По лимитированному сектору я могу рассказать вам все вопросы. Но я могу заверить, что в ближайшие недели вы узнаете больше»,– пообещал Святослав Юраш.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы.

По состоянию на 17.40 2 апреля ЦИК обработала 99,62% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.22% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.94% избирателей, за Юлию Тимошенко – 13.39%.

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