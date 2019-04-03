Правительство запретило нерегулярное авиасообщение с Россией

Кабинет Министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после поездки Юрия Бойко в РФ.

Соответствующий проект постановления на заседании правительства озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Украинская правда.

«Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом «Киев-Москва» попал на переговоры с премьером государства-агрессора», – сказал Аваков.

«Поэтому представленный на рассмотрение проект постановления «О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины», поданный на рассмотрение проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством-агрессором», – добавил министр.

По словам Авакова, на выполнение требований закона о санкциях, к ряду авиакомпаний РФ были применены ограничительные меры в виде ограничения, частичного или полного транзита ресурсов, полетов или перевозок по территории Украины, в то же время, по словам министра, эти запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Отметим, территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве возбудило уголовное дело в отношении чиновников Госавиаслужбы и Государственной пограничной службы за полет до Москвы народного депутата Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

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