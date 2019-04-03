Правительство утвердило сроки проверки Укроборонпрома

Кабинет министров Украины в среду, 3 апреля, утвердил сроки проверки государственного концерна «Укроборонпром», согласно которым в апреле профильные ведомства должны провести осмотр предприятий ГК.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, пишет Неделю.

Как отмечается, после осмотра начнется масштабный аудит Укроборонпрома с привлечением международных экспертов.

Кроме того, в апреле пройдут общественные слушания в связи с трансформацией предприятий Укроборонпрома в акционерные общества с привлечением иностранных инвестиций. Также в плане указана разработка закона об оборонном заказе для обеспечения прозрачности заказа и усиление ответственности за нарушения в оборонной сфере.

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