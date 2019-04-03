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Новости » Политика 3 апреля, 2019, 21:48
Помпео: США будут противостоять увеличению влияния России на Западе

США будут противостоять распространению влияния России в Венесуэле, на Кубе и во всем Западном полушарии.

Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передает РБК.

Помпео заявил, что поедет в Венесуэлу на следующей неделе, чтобы поговорить об этой угрозе.

«Жаль, что предыдущая администрация США позволила России распространить свое влияние на Кубе и во всем Западном полушарии. Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим влияние России, – ред.) и в других местах», – заявил Помпео.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в боливарианской республике как прямую угрозу международному сообществу.
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2019-04-04 00:22 :13